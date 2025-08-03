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На Камчатке произошло первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова

На Камчатке произошло первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова - 03.08.2025, ПРАЙМ

На Камчатке произошло первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова

Первое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет зафиксировано на Камчатке, ожидается рост конуса внутри северного кратера вулкана, сообщила РИА Новости... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T08:07+0300

2025-08-03T08:07+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - ПРАЙМ. Первое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет зафиксировано на Камчатке, ожидается рост конуса внутри северного кратера вулкана, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина. Ранее ГУМЧС РФ по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова, произошедшем на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров. "Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет", - сообщила собеседница агентства. "В настоящее время наблюдается трещина на склоне и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. В это же время над северным кратером вулкана стоит мощная пепловая колонна, пепловый шлейф протягивается на восток от вулкана", - уточнила Гирина. По ее словам, извержение вулкана Крашенинникова, возможно, было связано с недавним сильным землетрясением магнитудой 8,8. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.

https://1prime.ru/20250802/vulkan--860238483.html

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общество , камчатка, рф, камчатский край