https://1prime.ru/20250803/vulkan-860260111.html
Эксперт объяснил причину активизации вулканов на Камчатке
Эксперт объяснил причину активизации вулканов на Камчатке - 03.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил причину активизации вулканов на Камчатке
Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля,... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T11:45+0300
2025-08-03T11:45+0300
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров. Ранее ГУМЧС РФ по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров. "Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", - приводятся в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН слова Озерова. По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов. "Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги, "накачало" в них дополнительную энергию", - подчеркнул Озеров. По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
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общество , камчатка, рф, камчатский край, ран
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, РФ, Камчатский край, РАН
Эксперт объяснил причину активизации вулканов на Камчатке
Эксперт Озеров: активизация вулканов на Камчатке связана с землетрясением 30 июля
УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров.
Ранее ГУМЧС РФ по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров.
"Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", - приводятся в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН слова Озерова.
По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов.
"Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги, "накачало" в них дополнительную энергию", - подчеркнул Озеров.
По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.
В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
Угроза цунами на Камчатке снята