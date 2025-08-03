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Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8% - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8%
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8% - 03.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8%
"Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за первое полугодие 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,06 миллиарда рублей, что на 19,8%... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T13:24+0300
2025-08-03T13:24+0300
энергетика
якутия
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за первое полугодие 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,06 миллиарда рублей, что на 19,8% больше, чем за тот же период 2024 года, следует из отчета компании. Выручка за полугодие увеличилась на 12,5% и составила 5,68 миллиарда рублей, себестоимость выросла на 12,2% - до 2,18 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 12,7%, до 3,5 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 33,9%, до 2,14 миллиарда рублей. ЯТЭК – крупнейший газодобытчик в Якутии.
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якутия
Энергетика, ЯКУТИЯ
13:24 03.08.2025
 
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8%

Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за первое полугодие 2025 года выросла на 19,8%

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкГород Ленск в Якутии
Город Ленск в Якутии - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за первое полугодие 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,06 миллиарда рублей, что на 19,8% больше, чем за тот же период 2024 года, следует из отчета компании.
Выручка за полугодие увеличилась на 12,5% и составила 5,68 миллиарда рублей, себестоимость выросла на 12,2% - до 2,18 миллиарда рублей.
Валовая прибыль выросла на 12,7%, до 3,5 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 33,9%, до 2,14 миллиарда рублей.
ЯТЭК – крупнейший газодобытчик в Якутии.
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