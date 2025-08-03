https://1prime.ru/20250803/yatek--860262498.html
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8%
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8% - 03.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8%
"Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за первое полугодие 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,06 миллиарда рублей, что на 19,8%... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T13:24+0300
2025-08-03T13:24+0300
2025-08-03T13:24+0300
энергетика
якутия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860262344_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cee6d154ac7f9fcf679e8ab0bdb13a22.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за первое полугодие 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,06 миллиарда рублей, что на 19,8% больше, чем за тот же период 2024 года, следует из отчета компании. Выручка за полугодие увеличилась на 12,5% и составила 5,68 миллиарда рублей, себестоимость выросла на 12,2% - до 2,18 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 12,7%, до 3,5 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 33,9%, до 2,14 миллиарда рублей. ЯТЭК – крупнейший газодобытчик в Якутии.
https://1prime.ru/20221223/839289862.html
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860262344_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c25f6881e209e68dcdc5b0fdb9f17e5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутия
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за I полугодие выросла на 19,8%
Чистая прибыль ЯТЭК по РСБУ за первое полугодие 2025 года выросла на 19,8%
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) за первое полугодие 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,06 миллиарда рублей, что на 19,8% больше, чем за тот же период 2024 года, следует из отчета компании.
Выручка за полугодие увеличилась на 12,5% и составила 5,68 миллиарда рублей, себестоимость выросла на 12,2% - до 2,18 миллиарда рублей.
Валовая прибыль выросла на 12,7%, до 3,5 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 33,9%, до 2,14 миллиарда рублей.
ЯТЭК – крупнейший газодобытчик в Якутии.
ЯТЭК увеличила запасы газа на своих месторождениях в 2022 году