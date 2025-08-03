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Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА
Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА - 03.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА
Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА подписал указ об увольнении Сергей Гайдая с поста Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T08:55+0300
2025-08-03T08:55+0300
общество
украина
киев
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА подписал указ об увольнении Сергей Гайдая с поста Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации. Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании депутата Верховной Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. "Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Еще одним указом Зеленский уволил Юрченко. При этом причины отставок не уточняются. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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украина
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общество , украина, киев, владимир зеленский, всу
Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ
08:55 03.08.2025
 
Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА

Зеленский уволил Гайдая и Юрченко за коррупцию при закупках БПЛА

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА подписал указ об увольнении Сергей Гайдая с поста Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании депутата Верховной Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.
"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Еще одним указом Зеленский уволил Юрченко. При этом причины отставок не уточняются.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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