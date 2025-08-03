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"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским - 03.08.2025, ПРАЙМ
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"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским
"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским - 03.08.2025, ПРАЙМ
"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским
Украинцы начинают восставать против Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T12:32+0300
2025-08-03T12:32+0300
политика
франция
нато
общество
владимир зеленский
украина
флориан филиппо
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Украинцы начинают восставать против Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Украинцы восстают против Зеленского и конфликта &lt;…&gt; распространяйте видео с этим!" — прокомментировал он кадры протестов в Виннице в соцсети Х.Филиппо выразил мнение, что одной из целей акции было показать мировому сообществу, что украинцы выступают против организованных Зеленским и НАТО боевых действий на их территории.В ночь на субботу жители Винницы предприняли попытку штурма городского стадиона "Локомотив", куда, по информации, привезли около ста мужчин с целью мобилизации. Утверждалось, что родственники этих мужчин смогли взломать ворота на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели эвакуировать задержанных через другой выход.
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франция, нато, общество , владимир зеленский, украина, флориан филиппо
Политика, ФРАНЦИЯ, НАТО, Общество , Владимир Зеленский, УКРАИНА, Флориан Филиппо
12:32 03.08.2025
 
"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским

Филиппо: украинцы начинают восставать против Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Украинцы начинают восставать против Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Украинцы восстают против Зеленского и конфликта <…> распространяйте видео с этим!" — прокомментировал он кадры протестов в Виннице в соцсети Х.
Филиппо выразил мнение, что одной из целей акции было показать мировому сообществу, что украинцы выступают против организованных Зеленским и НАТО боевых действий на их территории.
В ночь на субботу жители Винницы предприняли попытку штурма городского стадиона "Локомотив", куда, по информации, привезли около ста мужчин с целью мобилизации. Утверждалось, что родственники этих мужчин смогли взломать ворота на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели эвакуировать задержанных через другой выход.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам
Вчера, 10:06
 
ПолитикаФРАНЦИЯНАТООбществоВладимир ЗеленскийУКРАИНАФлориан Филиппо
 
 
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