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"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским

"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским - 03.08.2025, ПРАЙМ

"Восстают". Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским

Украинцы начинают восставать против Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T12:32+0300

2025-08-03T12:32+0300

2025-08-03T12:32+0300

политика

франция

нато

общество

владимир зеленский

украина

флориан филиппо

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Украинцы начинают восставать против Зеленского. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Украинцы восстают против Зеленского и конфликта <…> распространяйте видео с этим!" — прокомментировал он кадры протестов в Виннице в соцсети Х.Филиппо выразил мнение, что одной из целей акции было показать мировому сообществу, что украинцы выступают против организованных Зеленским и НАТО боевых действий на их территории.В ночь на субботу жители Винницы предприняли попытку штурма городского стадиона "Локомотив", куда, по информации, привезли около ста мужчин с целью мобилизации. Утверждалось, что родственники этих мужчин смогли взломать ворота на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели эвакуировать задержанных через другой выход.

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франция, нато, общество , владимир зеленский, украина, флориан филиппо