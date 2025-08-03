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В Москве пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков - 03.08.2025, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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В Москве пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
В Москве пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Москве пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T10:30+0300
2025-08-03T10:30+0300
мошенничество
общество
рф
роскомнадзор
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщали, что с пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. Введенная в заблуждение женщина за пять дней общения с мошенниками отдала различным курьерам 20 золотых слитков общим весом пять килограммов, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей. "По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет, если их личности и вина будут установлены.
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общество , рф, роскомнадзор
Мошенничество, Общество , РФ, Роскомнадзор
10:30 03.08.2025
 
В Москве пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщали, что с пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей.
Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям.
Введенная в заблуждение женщина за пять дней общения с мошенниками отдала различным курьерам 20 золотых слитков общим весом пять килограммов, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.
Мошенникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет, если их личности и вина будут установлены.
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