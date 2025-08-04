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Аэропорт Таллина останавливал работу на три часа из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Таллина останавливал работу на три часа из-за нехватки диспетчеров - 04.08.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Таллина останавливал работу на три часа из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Таллина в ночь с воскресенья на понедельник останавливал работу на три часа из-за нехватки авиадиспетчеров, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T11:37+0300

2025-08-04T11:37+0300

2025-08-04T11:37+0300

эстония

таллин

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Аэропорт Таллина в ночь с воскресенья на понедельник останавливал работу на три часа из-за нехватки авиадиспетчеров, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на компанию Air Traffic Services. "С 02.00 до 05.00 ночи (понедельника - ред.) в воздушном пространстве над Таллином и его окрестностями не оказывались услуги по управлению воздушным движением... Сбой был вызван организационными причинами, прежде всего - недостатком дежурных авиадиспетчеров", - говорится в публикации. При этом ERR отмечает, что в указанный период, согласно предварительной информации, не было запланировано крупных рейсов, и ситуация не привела к серьезным задержкам или отменам. Air Traffic Services заверяет, что пауза в работе стала результатом "ряда неблагоприятных факторов при составлении графика работы".

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эстония, таллин