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Россия увеличила экспорт сыров и творога до 70 миллионов долларов - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Россия увеличила экспорт сыров и творога до 70 миллионов долларов
Россия увеличила экспорт сыров и творога до 70 миллионов долларов - 04.08.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт сыров и творога до 70 миллионов долларов
Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии в стоимостном выражении вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 70 миллионов... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:38+0300
2025-08-04T11:38+0300
экономика
россия
белоруссия
агроэкспорт
минсельхоз
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии в стоимостном выражении вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 70 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По предварительным оценкам, с января по июнь 2025 года Россия поставила за рубеж сыров и творога стоимостью 70 миллионов долларов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. В физическом выражении объем экспорта составил 14 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что экспорт молодых сыров в текущем году вырос на треть и составил 33 миллиона долларов. Также выросли поставки плавленных сыров - на 16% в годовом выражении, до 25 миллионов долларов. Также отмечается, что основными покупателями российских сыров остаются Казахстан и Белоруссия. При этом поставки в Белоруссию выросли на 39%, а в Казахстан на 15%. В топ-5 ведущих импортеров также входят Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. "Страны постсоветского пространства являются традиционными рынками сбыта российских сыров, что связано со схожими пищевыми предпочтениями, логистической близостью, а также высокой узнаваемостью и доверием к российским брендам. В то же время расширяются поставки и в дальнее зарубежье. Так, с начала года более 143 тонн сыров и творога поставлено в Монголию, 57 тонн - в Китай, 14 тонн - ОАЭ, 7 тонн - Сербию, 5 тонн - Турцию", - отмечает руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. "Агроэкспорт" оценивает потенциал российского экспорта сыров к 2030 году на уровне свыше 180 миллионов долларов.
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россия, белоруссия, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз
11:38 04.08.2025
 
Россия увеличила экспорт сыров и творога до 70 миллионов долларов

"Агроэкспорт": российский экспорт сыров и творога в I полугодии вырос на 20%

© fotolia.com / Lilyana Vynogradova%Молочная продукция
%Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© fotolia.com / Lilyana Vynogradova
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии в стоимостном выражении вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 70 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По предварительным оценкам, с января по июнь 2025 года Россия поставила за рубеж сыров и творога стоимостью 70 миллионов долларов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. В физическом выражении объем экспорта составил 14 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экспорт молодых сыров в текущем году вырос на треть и составил 33 миллиона долларов. Также выросли поставки плавленных сыров - на 16% в годовом выражении, до 25 миллионов долларов.
Также отмечается, что основными покупателями российских сыров остаются Казахстан и Белоруссия. При этом поставки в Белоруссию выросли на 39%, а в Казахстан на 15%. В топ-5 ведущих импортеров также входят Узбекистан, Киргизия и Азербайджан.
"Страны постсоветского пространства являются традиционными рынками сбыта российских сыров, что связано со схожими пищевыми предпочтениями, логистической близостью, а также высокой узнаваемостью и доверием к российским брендам. В то же время расширяются поставки и в дальнее зарубежье. Так, с начала года более 143 тонн сыров и творога поставлено в Монголию, 57 тонн - в Китай, 14 тонн - ОАЭ, 7 тонн - Сербию, 5 тонн - Турцию", - отмечает руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин.
"Агроэкспорт" оценивает потенциал российского экспорта сыров к 2030 году на уровне свыше 180 миллионов долларов.
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