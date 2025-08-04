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Фондовые индексы АТР в основном растут

Фондовые индексы АТР в основном растут - 04.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно поднимаются, инвесторы оценивают корпоративные новости,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:11+0300

2025-08-04T08:11+0300

2025-08-04T08:11+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно поднимаются, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3 567,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite слабо поднимался - до 2 175,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 24 614 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,04%, до 3 151,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,15%, до 8 649,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,53%, до 40 174 пунктов. Акции китайского производителя автомобилей BYD в Гонконге снижаются более чем на 2,25% после того, как компания объявила о объеме продаж за июль, значение которого составило 344 296 машин, что на 12,5% меньше по сравнению с показателем июня. В конце прошлой недели другие некоторые китайские производители отчитались о рекордных продажах, в частности, Xpeng объявила о рекорде, поставив в июле 36 717 "умных электромобилей", в понедельник утром акции компании растут в Гонконге на 1,33%. На рост гонконгского Hang Seng Index также оказывают влияние акции китайского производителя автомобилей Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd, которые растут на 5,99%, бумаги Xiaomi увеличиваются в цене на 2,25%.

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рынок, торги, акции, гонконг, азиатско-тихоокеанский регион, hang seng index, shenzhen composite, kospi