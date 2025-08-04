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Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе - 04.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T12:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,66%, до 3 583,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2 192,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 24 733,45 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 3 147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 663,7 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,22% - до 40 300,5 пункта. Аналитики отмечают, что индексы не отреагировали на данные о занятости в США, после которые их американские "коллеги" снизились. "Азиатские акции относительно хорошо держатся на фоне пятничного обвала S&P 500. Это свидетельствует о том, что инвесторы не особо обеспокоены последствиями слабости американской экономики, особенно по сравнению с влиянием импортных пошлин, которые они уже учли в цене", - цитирует агентство Блумберг стратега Markets Live Гарфилда Рейнольдса (Garfield Reynolds). Что же касается упавшего японского индекса, то здесь могло повлиять то, что по итогам нескольких раундов переговоров Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе
Фондовые индексы АТР начали новую неделю в основном ростом
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,66%, до 3 583,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2 192,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 24 733,45 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 3 147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 663,7 пункта.
Японский Nikkei 225 упал на 1,22% - до 40 300,5 пункта.
Аналитики отмечают, что индексы не отреагировали на данные о занятости в США, после которые их американские "коллеги" снизились.
"Азиатские акции относительно хорошо держатся на фоне пятничного обвала S&P 500. Это свидетельствует о том, что инвесторы не особо обеспокоены последствиями слабости американской экономики, особенно по сравнению с влиянием импортных пошлин, которые они уже учли в цене", - цитирует агентство Блумберг стратега Markets Live Гарфилда Рейнольдса (Garfield Reynolds).
Что же касается упавшего японского индекса, то здесь могло повлиять то, что по итогам нескольких раундов переговоров Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
Фондовые индексы АТР в основном растут