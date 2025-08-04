https://1prime.ru/20250804/atr-860290655.html

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе - 04.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник преимущественно в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:16+0300

2025-08-04T12:16+0300

2025-08-04T12:16+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

азиатско-тихоокеанский регион

япония

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю в основном ростом, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,66%, до 3 583,31 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,79%, до 2 192,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,92%, до 24 733,45 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 3 147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 8 663,7 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,22% - до 40 300,5 пункта. Аналитики отмечают, что индексы не отреагировали на данные о занятости в США, после которые их американские "коллеги" снизились. "Азиатские акции относительно хорошо держатся на фоне пятничного обвала S&P 500. Это свидетельствует о том, что инвесторы не особо обеспокоены последствиями слабости американской экономики, особенно по сравнению с влиянием импортных пошлин, которые они уже учли в цене", - цитирует агентство Блумберг стратега Markets Live Гарфилда Рейнольдса (Garfield Reynolds). Что же касается упавшего японского индекса, то здесь могло повлиять то, что по итогам нескольких раундов переговоров Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

https://1prime.ru/20250804/atr--860275623.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, япония, shenzhen composite, hang seng index, kospi