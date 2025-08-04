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В Турции рекомендовали запретить использование пауэрбанков во время полета

В Турции рекомендовали запретить использование пауэрбанков во время полета - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Турции рекомендовали запретить использование пауэрбанков во время полета

Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендует авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:45+0300

2025-08-04T12:45+0300

2025-08-04T12:45+0300

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СТАМБУЛ, 4 авг - ПРАЙМ. Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендует авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил в понедельник министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр комментировал инцидент, когда самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула 29 июля, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка. "Во избежание повторения столь рискованной ситуации мы через SHGM направили рекомендации нашим авиакомпаниям, чтобы они приняли меры, направленные на запрет на использование переносных аккумуляторов в самолете", - цитирует министра агентство DHA. Уралоглу отметил важность соблюдения правил провоза аккумуляторов из-за их потенциальной пожароопасности. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки. Там отметили, что правила введены в соответствии с рекомендациями Генерального управления гражданской авиации Турции. Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.

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бизнес, финансы, банки, турция, гонконг, сеул, turkish airlines, south china morning post, a321neo