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Россияне стали больше инвестировать в красоту и комфорт загородных участков
Россияне стали больше инвестировать в красоту и комфорт загородных участков - 04.08.2025, ПРАЙМ
Россияне стали больше инвестировать в красоту и комфорт загородных участков
С наступлением теплого сезона владельцы загородных домов активно взялись за преображение своих участков, уделяя особое внимание не только их функциональности,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:00+0300
2025-08-04T08:00+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. С наступлением теплого сезона владельцы загородных домов активно взялись за преображение своих участков, уделяя особое внимание не только их функциональности, но и визуальной привлекательности. По данным Авито Услуг, во втором квартале 2025 года спрос на услуги по благоустройству участков увеличился почти в 5 раз по сравнению с началом года, специалистов по озеленению искали в 4 раза чаще, устройство газона — в 5 раз.Кроме того, россияне стали в 3 раза чаще интересовались услугами садовников, а также устройством цветников на своем участке. Как правило, в эту услугу входят планирование и дизайн композиции, подготовка территории, посадочные работы и первичный уход.Вырос и спрос на посадку деревьев: лиственные стали заказывать до 3 раз чаще, хвойные — в 2 раза. Услуги по созданию живой изгороди также стали востребованнее в 2 раза.Во втором квартале более чем в 2 раза вырос интерес и к установке водопадов и фонтанов. Такой же рост показали запросы на создание искусственных прудов и ручьев, которые украшают территорию и улучшают микроклимат.Ремонт и строительство: летний спрос по расписаниюВесна и лето традиционно считаются удачным временем для ремонта загородного дома благодаря подходящим погодным условиям. Во втором квартале спрос на фасадные работы вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Чаще всего заказывали покраску (рост в 3 раза), очистку и утепление (более чем в 2 раза каждая услуга), а также остекление фасадов (+64%). Запросы на капитальный ремонт загородного дома увеличились почти в 3 раза.Перед началом сезона россияне активнее интересовались строительством летних веранд — спрос на них вырос почти в 2 раза. Такой формат открытых или полуоткрытых пристроек позволяет проводить время на свежем воздухе, укрываться от солнца и дождя, устраивать встречи с друзьями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив
Россияне стали больше инвестировать в красоту и комфорт загородных участков
Авито Услуги: россияне стали больше инвестировать в красоту и комфорт загородных участков
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. С наступлением теплого сезона владельцы загородных домов активно взялись за преображение своих участков, уделяя особое внимание не только их функциональности, но и визуальной привлекательности. По данным Авито Услуг, во втором квартале 2025 года спрос на услуги по благоустройству участков увеличился почти в 5 раз по сравнению с началом года, специалистов по озеленению искали в 4 раза чаще, устройство газона — в 5 раз.
Кроме того, россияне стали в 3 раза чаще интересовались услугами садовников, а также устройством цветников на своем участке. Как правило, в эту услугу входят планирование и дизайн композиции, подготовка территории, посадочные работы и первичный уход.
Вырос и спрос на посадку деревьев: лиственные стали заказывать до 3 раз чаще, хвойные — в 2 раза. Услуги по созданию живой изгороди также стали востребованнее в 2 раза.
Во втором квартале более чем в 2 раза вырос интерес и к установке водопадов и фонтанов. Такой же рост показали запросы на создание искусственных прудов и ручьев, которые украшают территорию и улучшают микроклимат.
Ремонт и строительство: летний спрос по расписанию
Весна и лето традиционно считаются удачным временем для ремонта загородного дома благодаря подходящим погодным условиям. Во втором квартале спрос на фасадные работы вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Чаще всего заказывали покраску (рост в 3 раза), очистку и утепление (более чем в 2 раза каждая услуга), а также остекление фасадов (+64%). Запросы на капитальный ремонт загородного дома увеличились почти в 3 раза.
Перед началом сезона россияне активнее интересовались строительством летних веранд — спрос на них вырос почти в 2 раза. Такой формат открытых или полуоткрытых пристроек позволяет проводить время на свежем воздухе, укрываться от солнца и дождя, устраивать встречи с друзьями.
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