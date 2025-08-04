https://1prime.ru/20250804/bastrykin-860301990.html
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области - 04.08.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:34+0300
2025-08-04T15:34+0300
2025-08-04T15:34+0300
политика
общество
россия
александр бастрыкин
всу
ск рф
комсомольская правда
https://cdnn.1prime.ru/img/76497/79/764977976_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_334e54399ee3f6004eed2255a0d0cc90.jpg
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде". Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.
https://1prime.ru/20250804/khinshteyn-860287119.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76497/79/764977976_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_d0d59ad2dee6b73b902036d13959b0af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, александр бастрыкин, всу, ск рф, комсомольская правда
Политика, Общество , РОССИЯ, Александр Бастрыкин, ВСУ, СК РФ, Комсомольская правда
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
СК оценил ущерб от преступлений ВСУ в Курской области в три миллиарда рублей
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде".
Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.
Корпорацию развития Курской области упразднят