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Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области - 04.08.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:34+0300
2025-08-04T15:34+0300
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде". Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.
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общество , россия, александр бастрыкин, всу, ск рф, комсомольская правда
Политика, Общество , РОССИЯ, Александр Бастрыкин, ВСУ, СК РФ, Комсомольская правда
15:34 04.08.2025
 
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области

СК оценил ущерб от преступлений ВСУ в Курской области в три миллиарда рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде".
Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Корпорацию развития Курской области упразднят
10:54
 
ПолитикаОбществоРОССИЯАлександр БастрыкинВСУСК РФКомсомольская правда
 
 
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