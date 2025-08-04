https://1prime.ru/20250804/bastrykin-860301990.html

Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области

Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области - 04.08.2025, ПРАЙМ

Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области

Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:34+0300

2025-08-04T15:34+0300

2025-08-04T15:34+0300

политика

общество

россия

александр бастрыкин

всу

ск рф

комсомольская правда

https://cdnn.1prime.ru/img/76497/79/764977976_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_334e54399ee3f6004eed2255a0d0cc90.jpg

МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде". Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.

https://1prime.ru/20250804/khinshteyn-860287119.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, александр бастрыкин, всу, ск рф, комсомольская правда