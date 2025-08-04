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Бельгия проголосовала против европейского кодекса поведения для ИИ

Бельгия проголосовала против европейского кодекса поведения для ИИ - 04.08.2025, ПРАЙМ

Бельгия проголосовала против европейского кодекса поведения для ИИ

Бельгия проголосовала против разработанного Европейской комиссией кодекса поведения для систем искусственного интеллекта (ИИ) общего назначения, посчитав его... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:47+0300

2025-08-04T08:47+0300

2025-08-04T08:47+0300

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БРЮССЕЛЬ, 4 авг – ПРАЙМ. Бельгия проголосовала против разработанного Европейской комиссией кодекса поведения для систем искусственного интеллекта (ИИ) общего назначения, посчитав его недостаточно защищающим авторские права журналистов, издателей, продюсеров и других создателей контента при использовании их интеллектуальной собственности для тестирования алгоритмов ИИ, сообщает информагентство Белга. "В кодексе всё ещё есть пробелы, особенно в части защиты авторских прав и компенсации правообладателям при использовании их контента для тестирования систем искусственного интеллекта", - заявила федеральный бельгийский министр цифровизации Ванесса Мац. По ее словам, Бельгия будет настаивать на внесении поправок в кодекс, чтобы он лучшим образом защищал авторские права создателей контента, не упрощал отказ от авторских прав и предусматривал справедливое вознаграждение за использование интеллектуальной собственности. По данным Европейской комиссии, кодекс поведения для ИИ – документ, которому компании присоединяются на добровольной основе, на данный момент подписали порядка 26 компаний, включая Google, Microsoft и компанию Open AI, создавшую Chat GPT. Над утверждением кодекса на уровне стран Евросоюза работает специальный Совет по ИИ, куда входят представители всех 27 государств ЕС. Европейская комиссия старается регулировать и максимально контролировать цифровое пространство в Евросоюзе. В последнее время были разработаны и приняты кодексы поведения по противодействию разжиганию ненависти в интернете, по борьбе с дезинформацией, правилам взаимодействия в области ИИ. ЕС в 2024 году принял первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Закон стал первой в истории правовой базой в области искусственного интеллекта, которая призвана устранить риски, связанные с ИИ. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки соответствия. В ЕС также намерены гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом в ЕС будут запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий. При этом у государств-членов Евросоюза есть время до 2026 года, чтобы подготовиться к непосредственной реализации этого закона.

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технологии, общество , бельгия, ес, microsoft