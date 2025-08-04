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Бензин Аи-95 подорожал до рекордных 77 тысяч рублей за тонну

Бензин Аи-95 подорожал до рекордных 77 тысяч рублей за тонну - 04.08.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 подорожал до рекордных 77 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник выросла на 1,08% - до 77 001 рубля за тонну, обновив исторический рекорд, следует из данных торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:42+0300

2025-08-04T15:42+0300

2025-08-04T15:42+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже в понедельник выросла на 1,08% - до 77 001 рубля за тонну, обновив исторический рекорд, следует из данных торгов. Также по итогам торговой сессии выросла и цена на марку Аи-92: за день бензин подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,16%, до 66 642 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,5%, до 58 134 рублей за тонну. При этом цена на авиакеросин упала на 4,13% - до 67 197 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,02%, до 22 956 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 0,4%, до 18 990 рублей. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Как комментировало Минэнерго РФ в минувшую пятницу, цены на бензин на российских заправках растут, но темпы роста укладываются в рамки общего инфляционного фона и принятых решений в акцизной политике. Там подчеркивали, что инструментами налогового, таможенного и административного регулирования в качестве ориентира формируется цель на удержание роста розничных цен на топливо темпами, близкими к инфляции, и эта цель на протяжении многих лет успешно достигается. В предыдущий раз стоимость Аи-95 обновляла ценовой максимум 7 сентября 2023 года: тогда марка подорожала до 76 876 рублей за тонну.

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