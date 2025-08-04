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Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу
Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу - 04.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу
Основные американские фондовые индексы с началом новой недели уверенно поднимаются после заметного падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынок
торги
индексы
сша
европа
ближний восток
дональд трамп
dow jones
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы с началом новой недели уверенно поднимаются после заметного падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,72%, до 43 900,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,42%, до 20 943,03 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1%, до 6 300,63 пункта. Фондовые индексы США в пятницу закрылись снижением после того, как официальная статистика показала рост безработицы в стране до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи при прогнозе роста на 110 тысяч. После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику Мак-Энтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных. Инвесторы закладывают снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой на следующем заседании, в сентябре. По данным CME Group, 85,7% аналитиков допускают снижение до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Акции Spotify Technology дорожают на 7,3% в США после того, как компания объявила о повышении цен для подписчиков Premium на ряде рынков, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке.
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рынок, торги, индексы, сша, европа, ближний восток, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Dow Jones, Nasdaq Composite
16:54 04.08.2025
 
Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу

Биржи США открылись ростом на фоне резкого падения в пятницу

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы с началом новой недели уверенно поднимаются после заметного падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,72%, до 43 900,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,42%, до 20 943,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 6 300,63 пункта.
Фондовые индексы США в пятницу закрылись снижением после того, как официальная статистика показала рост безработицы в стране до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи при прогнозе роста на 110 тысяч.
После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику Мак-Энтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных.
Инвесторы закладывают снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой на следующем заседании, в сентябре. По данным CME Group, 85,7% аналитиков допускают снижение до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Акции Spotify Technology дорожают на 7,3% в США после того, как компания объявила о повышении цен для подписчиков Premium на ряде рынков, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке.
%Торги на бирже - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками
14:24
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампDow JonesNasdaq Composite
 
 
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