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Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу

Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу - 04.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США заметно растут после снижения в пятницу

Основные американские фондовые индексы с началом новой недели уверенно поднимаются после заметного падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:54+0300

2025-08-04T16:54+0300

2025-08-04T16:54+0300

экономика

рынок

торги

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ближний восток

дональд трамп

dow jones

nasdaq composite

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы с началом новой недели уверенно поднимаются после заметного падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,72%, до 43 900,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,42%, до 20 943,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 6 300,63 пункта. Фондовые индексы США в пятницу закрылись снижением после того, как официальная статистика показала рост безработицы в стране до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи при прогнозе роста на 110 тысяч. После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику Мак-Энтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных. Инвесторы закладывают снижение ставки рефинансирования Федеральной резервной системой на следующем заседании, в сентябре. По данным CME Group, 85,7% аналитиков допускают снижение до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Акции Spotify Technology дорожают на 7,3% в США после того, как компания объявила о повышении цен для подписчиков Premium на ряде рынков, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке.

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рынок, торги, индексы, сша, европа, ближний восток, дональд трамп, dow jones, nasdaq composite