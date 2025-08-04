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Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине
Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ
Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине
Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:28+0300
2025-08-04T16:28+0300
2025-08-04T16:28+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь всё должно быть на двусторонней основе", - заявил он в интервью порталу EUobserver. Боррель добавил, что Венгрия также может помешать продлению санкций против России. "Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике", - отметил он.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Жозеп Боррель, ЕС
Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине
Боррель: помощь Евросоюза Украине заморожена из-за Венгрии
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь всё должно быть на двусторонней основе", - заявил он в интервью порталу EUobserver.
Боррель добавил, что Венгрия также может помешать продлению санкций против России.
"Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике", - отметил он.
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