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Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине

Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ

Боррель назвал причину заморозки помощи ЕС Украине

Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:28+0300

2025-08-04T16:28+0300

2025-08-04T16:28+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь всё должно быть на двусторонней основе", - заявил он в интервью порталу EUobserver. Боррель добавил, что Венгрия также может помешать продлению санкций против России. "Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике", - отметил он.

https://1prime.ru/20250727/vengriya-859993088.html

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россия, украина, запад, венгрия, жозеп боррель, ес