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Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе
Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе - 04.08.2025, ПРАЙМ
Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе
Европа несет ответственность за гибель мирного населения в Газе, так как поставляет Израилю снаряды, использующиеся им в конфликте, считает заявил бывший... | 04.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Европа несет ответственность за гибель мирного населения в Газе, так как поставляет Израилю снаряды, использующиеся им в конфликте, считает заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "В какой-то степени, да. Треть бомб, падающих на Газу, производятся в Европе. И всё больше ощущается, что бездействие начинает возлагать на нас ответственность за происходящее", - заявил Боррель в интервью изданию EUobserver на вопрос о том, несет ли Европа ответственность за гибель мирного населения в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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общество , газа, израиль, европа, жозеп боррель, ес
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, ЕВРОПА, Жозеп Боррель, ЕС
Боррель обвинил Европу в гибели мирного населения в Газе
Боррель: Европа несет ответственность за гибель мирного населения в Газе
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Европа несет ответственность за гибель мирного населения в Газе, так как поставляет Израилю снаряды, использующиеся им в конфликте, считает заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"В какой-то степени, да. Треть бомб, падающих на Газу, производятся в Европе. И всё больше ощущается, что бездействие начинает возлагать на нас ответственность за происходящее", - заявил Боррель в интервью изданию EUobserver на вопрос о том, несет ли Европа ответственность за гибель мирного населения в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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