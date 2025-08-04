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Нидерланды поставят Украине вооружение на 500 миллионов евро

Нидерланды поставят Украине вооружение на 500 миллионов евро - 04.08.2025, ПРАЙМ

Нидерланды поставят Украине вооружение на 500 миллионов евро

Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T19:47+0300

2025-08-04T19:47+0300

2025-08-04T19:47+0300

украина

нидерланды

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дональд трамп

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ГААГА, 4 авг - ПРАЙМ. Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс. "Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят (Украине - ред.) пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)", - написал Брекелманс в соцсети Х. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

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украина, нидерланды, сша, дональд трамп, нато, ес