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Руководство ЗАЭС заявило о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Руководство ЗАЭС заявило о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
Руководство ЗАЭС заявило о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ - 04.08.2025, ПРАЙМ
Руководство ЗАЭС заявило о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае согласования визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси готовы показать ему условия работы станции и... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:03+0300
2025-08-04T11:03+0300
энергетика
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае согласования визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси готовы показать ему условия работы станции и последствия атак ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук "Если будет согласован визит мистера Гросси, мы готовы ему показать последствия атак ВСУ. Готовы показать квалифицированный персонал и показать то, что станция эксплуатируется по всем правилам и в безопасном режиме. Готовы показать ему как прогрессивную сторону нашей деятельности, так и негативную, связанную с атаками на нас", - сказал Черничук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие моменты будут освещены в случае визита главы МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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энергодар, европа, рф, рафаэль гросси, магатэ, всу
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ВСУ
11:03 04.08.2025
 
Руководство ЗАЭС заявило о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ

Черничук: ЗАЭС готова показать Гросси условия работы станции и последствия атак ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - ПРАЙМ. Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае согласования визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси готовы показать ему условия работы станции и последствия атак ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук
"Если будет согласован визит мистера Гросси, мы готовы ему показать последствия атак ВСУ. Готовы показать квалифицированный персонал и показать то, что станция эксплуатируется по всем правилам и в безопасном режиме. Готовы показать ему как прогрессивную сторону нашей деятельности, так и негативную, связанную с атаками на нас", - сказал Черничук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие моменты будут освещены в случае визита главы МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о взрывах недалеко от станции
2 августа, 23:34
 
ЭнергетикаЭнергодарЕВРОПАРФРафаэль ГроссиМАГАТЭВСУ
 
 
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