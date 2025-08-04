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Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%
Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14% - 04.08.2025, ПРАЙМ
Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%
Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Также с января по май текущего года более 1,6 миллиона поездок совершили иностранные туристы – это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14%", - сказал Чернышенко. Он уточнил, что среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов – Китай, Саудовская Аравия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Самые быстрорастущие направления въездного туризма – Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%), Саудовская Аравия (+61%).
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Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%
Чернышенко: число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Также с января по май текущего года более 1,6 миллиона поездок совершили иностранные туристы – это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14%", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов – Китай, Саудовская Аравия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Самые быстрорастущие направления въездного туризма – Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%), Саудовская Аравия (+61%).
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