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Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%

Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14% - 04.08.2025, ПРАЙМ

Число иностранных туристов в Россию за январь-май выросло на 14%

Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:16+0300

2025-08-04T16:16+0300

2025-08-04T16:16+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

саудовская аравия

рф

китай

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число поездок иностранных туристов в Россию за январь-май 2025 года выросло на 14% и составило более 1,6 миллиона, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Также с января по май текущего года более 1,6 миллиона поездок совершили иностранные туристы – это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14%", - сказал Чернышенко. Он уточнил, что среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов – Китай, Саудовская Аравия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Самые быстрорастущие направления въездного туризма – Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%), Саудовская Аравия (+61%).

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саудовская аравия

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бизнес, туризм, россия, саудовская аравия, рф, китай, дмитрий чернышенко