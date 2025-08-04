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Чернышенко сообщил о росте турпотока по России

Чернышенко сообщил о росте турпотока по России - 04.08.2025, ПРАЙМ

Чернышенко сообщил о росте турпотока по России

Свыше 32 миллионов турпоездок было совершено по России за январь-май, рост составил 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T16:17+0300

2025-08-04T16:17+0300

2025-08-04T16:33+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Свыше 32 миллионов турпоездок было совершено по России за январь-май, рост составил 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."За (первые - ред.) пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 32 миллионов турпоездок по России, это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года", - рассказал Чернышенко."В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство"... особое внимание уделяется популяризации возможностей для отдыха в России. Эту задачу помогает выполнять национальный туристический портал "Путешествуем.рф". В прошлом году число его посещений составило 7 миллионов, обеспечив рост 15%. За первые шесть месяцев 2025 года число посещений уже превысило 4 миллиона", – добавил он.Он отметил, что по итогам года ожидается рост посещений портала на 15%.Турпортал "Путешествуем.рф" стал информационным ресурсом для путешественников, который был создан по поручению президента. Он интегрирован с московской цифровой туристической платформой RUSSPASS. Всего на сегодняшний день на "Путешествуем.рф" опубликовано более 500 крупных материалов: автомобильные, национальные туристические, патриотические, экологические, инклюзивные, сельские, семейные маршруты и подборки, а также маршруты и подборки для путешествий с питомцами.К примеру, число автомобильных маршрутов на "Путешествуем.рф" составляет сегодня 96. Они охватывают 59 регионов России. Самые короткие рассчитаны на один день (например, "Автомаршрут в Старую Руссу – город Достоевского" и "Степная симфония"), самые продолжительные – на неделю ("БАМ туристический", "Путешествие к псковским хуторам, яблочным садам и ароматным пряникам").

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бизнес, туризм, россия, рф, дмитрий чернышенко