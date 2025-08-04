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Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, достигло 1205
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, достигло 1205 - 04.08.2025, ПРАЙМ
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, достигло 1205
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, составляет 1205 машин, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T02:26+0300
2025-08-04T02:26+0300
2025-08-04T02:26+0300
бизнес
тамань
керчь
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, составляет 1205 машин, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1205 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
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бизнес, тамань, керчь
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, достигло 1205
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, составляет 1205