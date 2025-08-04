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Число туристов из Узбекистана в Россию выросло в 1,9 раза

Число туристов из Узбекистана в Россию выросло в 1,9 раза - 04.08.2025, ПРАЙМ

Число туристов из Узбекистана в Россию выросло в 1,9 раза

Число туристов из Узбекистана в Россию в январе-июне 2025 года выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 230,4 тысячи человек,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T07:42+0300

2025-08-04T07:42+0300

2025-08-04T07:42+0300

туризм

бизнес

россия

узбекистан

рф

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 4 авг - ПРАЙМ. Число туристов из Узбекистана в Россию в январе-июне 2025 года выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 230,4 тысячи человек, при этом поездки в РФ обходят популярные направления в Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ и Египет, следует из сообщения национального комитета по статистике страны. По данным ведомства, в январе-июне этого года число граждан Узбекистана, выезжавших за рубеж с туристическими целями, выросло на 29,7% - до 3,5 миллиона человек. "Страны, которые чаще всего посещали узбекистанцы в январе-июне: Россия - 230 412 человек", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. Ранее ведомство сообщало, что в январе-июне 2024 года с туристическими целями Россию посетили 122 тысячи узбекистанцев. Таким образом, число туристов из Узбекистана в РФ за указанный период выросло в 1,9 раза. Среди лидирующих направлений остаются соседние страны: Киргизия (1,527 миллиона человек, +27%), Казахстан (664,7 тысячи, рост в 1,6 раза) и Таджикистан (631,6 тысячи, +12,6%). Туристические поездки узбекистанцев в РФ обходят туры в Саудовскую Аравию - 145,3 тысячи человек (рост в 1,4 раза), Турцию - 102 тысячи (+11%), ОАЭ - 72,7 тысячи (+16%) и Египет - 30,9 тысячи (рост в 1,75 раза). Ранее в комитете по туризму сообщали РИА Новости, что число туристов из РФ в Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличилось на 18% по сравнению с годом ранее, до 430 тысяч человек. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

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туризм, бизнес, россия, узбекистан, рф, саудовская аравия