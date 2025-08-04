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В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета
В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета - 04.08.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета
Бюджетное управление конгресса США ожидает роста бюджетного дефицита страны в период с 2025-го по 2034 год до 4,1 триллиона долларов из-за принятого закона о... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T23:24+0300
2025-08-04T23:24+0300
экономика
финансы
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США ожидает роста бюджетного дефицита страны в период с 2025-го по 2034 год до 4,1 триллиона долларов из-за принятого закона о налоговых льготах и государственном финансировании, говорится в документе ведомства. Ранее в бюджетном управлении прогнозировали рост бюджетного дефицита на 3,4 триллиона долларов до 2034 года. "С 2025 по 2034 год дефицит увеличится на 3,4 триллиона долларов в связи с принятым законодательством, без учета макроэкономических последствий или последствий обслуживания долга… Бюджетное управление конгресса оценивает дополнительные расходы на обслуживание долга в 718 миллиардов долларов за 10 лет. Это изменение увеличит совокупный эффект дефицита до 4,1 триллиона", - указано в опубликованной оценке ведомства. В управлении добавили, что без учета изменений в заимствованиях по федеральным кредитным программам США, принятый ранее закон также увеличит государственный долг к концу 2034 года на 9,5 процентных пункта к ВВП относительно базового прогноза от января 2025 года. При этом в управлении добавили, что если часть из предусмотренных законом временных налоговых льгот и программ государственных расходов станут постоянными, то рост бюджетного дефицита окажется еще больше и составит 5 триллионов долларов. Госдолг к ВВП в этом случае увеличится на 11,5 процентных пункта относительно прогноза от января 2025 года. В феврале, до принятия нового закона, в конгрессе прогнозировали, что дефицит федерального бюджета в период с 2025 по 2034 год составит 20 триллионов долларов, а государственный федеральный долг достигнет 116% ВВП. В частности, в следующем году прогнозируемый дефицит бюджета составит 1,6 триллиона долларов, но затем будет неуклонно расти и в 2034 году составит 2,6 триллиона долларов в год. Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
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финансы, мировая экономика, сша
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США
23:24 04.08.2025
 
В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета

Бюджетное управление конгресса США ожидает роста дефицита до 4,1 триллиона долларов

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США ожидает роста бюджетного дефицита страны в период с 2025-го по 2034 год до 4,1 триллиона долларов из-за принятого закона о налоговых льготах и государственном финансировании, говорится в документе ведомства.
Ранее в бюджетном управлении прогнозировали рост бюджетного дефицита на 3,4 триллиона долларов до 2034 года.
"С 2025 по 2034 год дефицит увеличится на 3,4 триллиона долларов в связи с принятым законодательством, без учета макроэкономических последствий или последствий обслуживания долга… Бюджетное управление конгресса оценивает дополнительные расходы на обслуживание долга в 718 миллиардов долларов за 10 лет. Это изменение увеличит совокупный эффект дефицита до 4,1 триллиона", - указано в опубликованной оценке ведомства.
В управлении добавили, что без учета изменений в заимствованиях по федеральным кредитным программам США, принятый ранее закон также увеличит государственный долг к концу 2034 года на 9,5 процентных пункта к ВВП относительно базового прогноза от января 2025 года.
При этом в управлении добавили, что если часть из предусмотренных законом временных налоговых льгот и программ государственных расходов станут постоянными, то рост бюджетного дефицита окажется еще больше и составит 5 триллионов долларов. Госдолг к ВВП в этом случае увеличится на 11,5 процентных пункта относительно прогноза от января 2025 года.
В феврале, до принятия нового закона, в конгрессе прогнозировали, что дефицит федерального бюджета в период с 2025 по 2034 год составит 20 триллионов долларов, а государственный федеральный долг достигнет 116% ВВП. В частности, в следующем году прогнозируемый дефицит бюджета составит 1,6 триллиона долларов, но затем будет неуклонно расти и в 2034 году составит 2,6 триллиона долларов в год.
Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Новый закон Трампа увеличит дефицит бюджета США, предупредили в конгрессе
21 июля, 22:36
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСША
 
 
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