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В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета

В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета - 04.08.2025, ПРАЙМ

В конгрессе США повысили оценку роста дефицита бюджета

Бюджетное управление конгресса США ожидает роста бюджетного дефицита страны в период с 2025-го по 2034 год до 4,1 триллиона долларов из-за принятого закона о... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T23:24+0300

2025-08-04T23:24+0300

2025-08-04T23:24+0300

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США ожидает роста бюджетного дефицита страны в период с 2025-го по 2034 год до 4,1 триллиона долларов из-за принятого закона о налоговых льготах и государственном финансировании, говорится в документе ведомства. Ранее в бюджетном управлении прогнозировали рост бюджетного дефицита на 3,4 триллиона долларов до 2034 года. "С 2025 по 2034 год дефицит увеличится на 3,4 триллиона долларов в связи с принятым законодательством, без учета макроэкономических последствий или последствий обслуживания долга… Бюджетное управление конгресса оценивает дополнительные расходы на обслуживание долга в 718 миллиардов долларов за 10 лет. Это изменение увеличит совокупный эффект дефицита до 4,1 триллиона", - указано в опубликованной оценке ведомства. В управлении добавили, что без учета изменений в заимствованиях по федеральным кредитным программам США, принятый ранее закон также увеличит государственный долг к концу 2034 года на 9,5 процентных пункта к ВВП относительно базового прогноза от января 2025 года. При этом в управлении добавили, что если часть из предусмотренных законом временных налоговых льгот и программ государственных расходов станут постоянными, то рост бюджетного дефицита окажется еще больше и составит 5 триллионов долларов. Госдолг к ВВП в этом случае увеличится на 11,5 процентных пункта относительно прогноза от января 2025 года. В феврале, до принятия нового закона, в конгрессе прогнозировали, что дефицит федерального бюджета в период с 2025 по 2034 год составит 20 триллионов долларов, а государственный федеральный долг достигнет 116% ВВП. В частности, в следующем году прогнозируемый дефицит бюджета составит 1,6 триллиона долларов, но затем будет неуклонно расти и в 2034 году составит 2,6 триллиона долларов в год. Трамп 4 июля подписал новый "большой, красивый" бюджетный закон, предусматривающий масштабные налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка государственного долга. Документ объемом 940 страниц вызвал споры в конгрессе и критику со стороны оппозиции.

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