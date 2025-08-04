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Уголовное дело завели после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Уголовное дело завели после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти
Уголовное дело завели после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти - 04.08.2025, ПРАЙМ
Уголовное дело завели после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП в Ленинградской области, где грузовой поезд... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T09:13+0300
2025-08-04T09:13+0300
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП в Ленинградской области, где грузовой поезд столкнулся с автобусом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщало ведомство, в понедельник в 06.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. "По предварительной информации, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда железнодорожный состав врезался в его заднюю часть... По факту столкновения полицейским следствием возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ", – говорится в сообщении. Власти Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению ранее проинформировали, что в ДТП в Лодейнопольском районе погиб один человек, пострадали 16, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
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бизнес, общество , россия, ленинградская область, мвд
Происшествия, Бизнес, Общество , РОССИЯ, Ленинградская область, МВД
09:13 04.08.2025
 
Уголовное дело завели после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области

© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкАвтобус столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области
Автобус столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП в Ленинградской области, где грузовой поезд столкнулся с автобусом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщало ведомство, в понедельник в 06.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек.
"По предварительной информации, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда железнодорожный состав врезался в его заднюю часть... По факту столкновения полицейским следствием возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ", – говорится в сообщении.
Власти Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению ранее проинформировали, что в ДТП в Лодейнопольском районе погиб один человек, пострадали 16, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Машина Скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
В Ленинградской области при столкновении поезда и автобуса погиб человек
08:39
 
ПроисшествияБизнесОбществоРОССИЯЛенинградская областьМВД
 
 
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