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СВР: Лондон планирует организовать антироссийскую диверсию с танкерами
СВР: Лондон планирует организовать антироссийскую диверсию с танкерами - 04.08.2025, ПРАЙМ
СВР: Лондон планирует организовать антироссийскую диверсию с танкерами
Великобритания намерена организовать масштабную антироссийскую диверсию с танкерами, чтобы объявить перевозки российской нети угрозой для судоходства. Об этом... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T14:50+0300
2025-08-04T14:50+0300
2025-08-04T14:57+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Великобритания намерена организовать масштабную антироссийскую диверсию с танкерами, чтобы объявить перевозки российской нети угрозой для судоходства. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот". Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении.В ведомстве обратили внимание, что такого рода действия развяжут Западу руки в выборе методов противодействия."В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО", – говорится в сообщении.Отмечается, что исполнение антироссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам.
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россия, великобритания, свр
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВР
СВР: Лондон планирует организовать антироссийскую диверсию с танкерами
СВР: Лондон собирается организовать крупную антироссийскую диверсию с танкерами
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Великобритания намерена организовать масштабную антироссийскую диверсию с танкерами, чтобы объявить перевозки российской нети угрозой для судоходства. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот". Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству", - говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что такого рода действия развяжут Западу руки в выборе методов противодействия.
"В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение антироссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам.
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