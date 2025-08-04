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Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 04.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Стоимость доллара в понедельник утром растет к евро и иене, рынок оценивает возможности изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:53+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром растет к евро и иене, рынок оценивает возможности изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне недавних данных по экономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару опускался до 1,1573 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1568 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 147,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,84 пункта. В пятницу министерство труда США обнародовало данные по безработице в стране, в июле показатель вырос до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, однако аналитики ожидали большего роста значения - на 110 тысяч. "В целом экономические данные подтверждают наше мнение о том, что экономика США растет более низкими темпами по сравнению с потенциальной динамикой", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Goldman Sachs. Данные по рынку труда в стране оцениваются ФРС США, при этом решения относительно денежно-кредитной политики могут отражаться на курсе доллара. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (80,5%) ожидают снижение учетной ставки регулятора уже на следующем заседании в сентябре - до уровня 4-4,25% годовых.
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рынок, сша, goldman sachs
Экономика, Рынок, США, Goldman Sachs
Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене на данных по экономике США
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром растет к евро и иене, рынок оценивает возможности изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне недавних данных по экономике страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару опускался до 1,1573 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1568 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 147,86 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 98,84 пункта.
В пятницу министерство труда США обнародовало данные по безработице в стране, в июле показатель вырос до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, однако аналитики ожидали большего роста значения - на 110 тысяч.
"В целом экономические данные подтверждают наше мнение о том, что экономика США растет более низкими темпами по сравнению с потенциальной динамикой", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Goldman Sachs.
Данные по рынку труда в стране оцениваются ФРС США, при этом решения относительно денежно-кредитной политики могут отражаться на курсе доллара.
Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (80,5%) ожидают снижение учетной ставки регулятора уже на следующем заседании в сентябре - до уровня 4-4,25% годовых.
Евро дешевеет к доллару на статданных из еврозоны