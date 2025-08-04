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Доллар укрепляется к евро и иене - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/dollar--860295797.html
Доллар укрепляется к евро и иене
Доллар укрепляется к евро и иене - 04.08.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к евро и иене
Стоимость доллара в понедельник днем продолжает расти по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:28+0300
2025-08-04T13:28+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем продолжает расти по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару опускается до 1,1559 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1568 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 147,80 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,24% - до 98,9 пункта. По итогам торгов пятницы американская валюта подешевела к евро на 1,5%, к иене - на 2,2%, а индекс доллара опустился на 0,8%. Инвесторы оценивали данные о занятости в США. Статистика рынка труда страны заметно повысила ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в сентябре – согласно данным теперь такого решения ожидает 82% аналитиков. Это и сказалось столь негативно на долларе. Во вторник станут известны окончательные данные композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Согласно предварительной оценке, показатель в июле вырос до 51 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее. Также во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США за прошедший месяц, который, как ожидается, поднялся до 51,5% с 50,8% в июне.
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рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
13:28 04.08.2025
 
Доллар укрепляется к евро и иене

Доллар продолжает укрепляться с началом новой недели после резкого ослабления в пятницу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем продолжает расти по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 мск курс евро к доллару опускается до 1,1559 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1568 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 147,80 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,38 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,24% - до 98,9 пункта.
По итогам торгов пятницы американская валюта подешевела к евро на 1,5%, к иене - на 2,2%, а индекс доллара опустился на 0,8%. Инвесторы оценивали данные о занятости в США.
Статистика рынка труда страны заметно повысила ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в сентябре – согласно данным теперь такого решения ожидает 82% аналитиков. Это и сказалось столь негативно на долларе.
Во вторник станут известны окончательные данные композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны. Согласно предварительной оценке, показатель в июле вырос до 51 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее.
Также во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США за прошедший месяц, который, как ожидается, поднялся до 51,5% с 50,8% в июне.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Доллар дорожает к евро и иене
08:53
 
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