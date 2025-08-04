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Доллар дешевеет к мировым валютам - 04.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/dollar-860309611.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 04.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник вечером ускорила темпы снижения, рынки ожидают уменьшения ставки Федрезервом в сентябре после публикации в... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T18:24+0300
2025-08-04T18:24+0300
экономика
рынок
сша
дональд трамп
федрезерв
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник вечером ускорила темпы снижения, рынки ожидают уменьшения ставки Федрезервом в сентябре после публикации в пятницу слабой статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.06 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,35% - до 98,79 пункта, днем показатель снижался примерно на 0,2%. Курс евро к доллару опускался до 1,1566 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1586 доллара за евро, курс доллара к иене - до 147,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,38 иены за доллар. На прошлой неделе официальная статистика показала рост безработицы в США в июле до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, в то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 73 тысячи при прогнозе роста на 110 тысяч. После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране. Вслед за публикацией слабой статистики инвесторы закладывают снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующем заседании. По данным CME Group, порядка 84% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара.
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рынок, сша, дональд трамп, федрезерв
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Федрезерв
18:24 04.08.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне слабой статистики по рынку труда в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник вечером ускорила темпы снижения, рынки ожидают уменьшения ставки Федрезервом в сентябре после публикации в пятницу слабой статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.06 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,35% - до 98,79 пункта, днем показатель снижался примерно на 0,2%. Курс евро к доллару опускался до 1,1566 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1586 доллара за евро, курс доллара к иене - до 147,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,38 иены за доллар.
На прошлой неделе официальная статистика показала рост безработицы в США в июле до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, в то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 73 тысячи при прогнозе роста на 110 тысяч.
После этого президент страны Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране.
Вслед за публикацией слабой статистики инвесторы закладывают снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующем заседании. По данным CME Group, порядка 84% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара.
Слиток золота - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара
18:11
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампФедрезерв
 
 
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