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Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин

Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин - 04.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как снизить цены на бензин

Резкое повышение минимального объема продаж бензина и дизельного топлива на бирже в обмен на сокращение субсидий и ставок акцизов для нефтяников может привести... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T06:21+0300

2025-08-04T06:21+0300

2025-08-04T06:21+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Резкое повышение минимального объема продаж бензина и дизельного топлива на бирже в обмен на сокращение субсидий и ставок акцизов для нефтяников может привести к долгосрочной стабилизации российского рынка, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год действует с марта. Родионов считает, что запрет экспорта хоть и приведет к временной стабилизации цен, но не решит фундаментальных проблем рынка. "Поэтому нужно придумывать что-то новое. На мой взгляд, наиболее эффективными мерами было бы резкое повышение норматива биржевых продаж на бензин и дизель в обмен на сокращение субсидий и сокращение акцизов", - сказал собеседник агентства. Сейчас норматив продаж на бирже для автомобильного бензина составляет 15%, дизельного топлива - 16%. По мнению эксперта, эти меры могли бы создать предпосылки для сдерживания цен на заправках без использования субсидий и запретов экспорта. Сейчас рост стоимости нефтепродуктов в основном ограничивает только механизм топливного демпфера. Демпфер был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Индикативная биржевая цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина Аи-92 и 57 200 рублей для дизтоплива. Если среднемесячная цена на бирже выше на 10% и 20% соответственно, демпферные выплаты государством не осуществляются. В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Так, рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению его размера. Согласно данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 28 июля по сравнению с началом года выросли на 4,61%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,51%. При этом Минэнерго продолжает сохранять таргет по росту цен на бензин в пределах инфляции, сообщили в министерстве в минувшую пятницу. Но розничные цены, как средние, так и по отдельным компаниям и регионам, временами отклоняются от общестрановой инфляции, добавили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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