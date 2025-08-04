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Эксперты рассказали, как россияне хотят похудеть к лету

Эксперты рассказали, как россияне хотят похудеть к лету - 04.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как россияне хотят похудеть к лету

Четверть россиян из тех, кто хотел, но не успел похудеть к лету, используют для этого фотошоп, при этом более половины собираются правильно питаться, чтобы... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T05:57+0300

2025-08-04T05:57+0300

2025-08-04T05:57+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Четверть россиян из тех, кто хотел, но не успел похудеть к лету, используют для этого фотошоп, при этом более половины собираются правильно питаться, чтобы наверстать упущенное, а 41% - ходить в зал, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса доставки еды быстрого приготовления "Много лосося". "Несмотря на то, что у половины россиян не получилось похудеть к лету, они продолжают идти к заветным цифрам на весах. 53% собираются правильно питаться, чтобы наверстать упущенное, 41% пойдут в зал, 35% не против уколоться оземпиком, 26% будут "редачить" летние фотки, чтобы казаться стройными в соцсетях", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1,5 тысячи россиян. В целом, 82% россиян планировали похудеть к этому лету, однако получилось это сделать у 47%. В свою очередь, 11% категорически не хотели прощаться с "лишними килограммами", а 7% считают, что у них и так идеальная фигура. В список самых популярных способов сбросить вес этим летом у россиян вошли спорт и отказ от определенных продуктов: 33% отказались от сахара, 24% - от жирного, 17% – от жареного. 35% сели на белковую диету, 28% находятся в дефиците калорий. При этом 8% россиян признались, что укололись оземпиком или его аналогом. Однако, согласно результатам исследования, большинство россиян отрицательно относятся к оземпику, тогда как 35% рассматривают его и аналоги, чтобы сбросить лишние килограммы. К операциям для снижения веса негативно относятся 62%, нейтрально - 26% и только 12% позитивно. Несмотря на все это, россияне уверены, что самый эффективный способ быть в отличной форме – это здоровый образ жизни. Почти половина считает наиболее эффективным в похудении спорт, 39% – отказ от сахара, 36% – белковая диета, 31% – отказ от жирной еды, 27% – дефицит калорий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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