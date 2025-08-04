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Эксперт оценил перспективы сотрудничества с администрацией Суэцкого канала
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с администрацией Суэцкого канала - 04.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы сотрудничества с администрацией Суэцкого канала
Российские грузоперевозчики могут получить упрощённую проводку судов и снижение рисков, а также расширить рынки за счёт возможного заключения договора о... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:54+0300
2025-08-04T16:54+0300
2025-08-04T16:54+0300
экономика
бизнес
россия
суэцкий канал
египет
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские грузоперевозчики могут получить упрощённую проводку судов и снижение рисков, а также расширить рынки за счёт возможного заключения договора о партнёрстве с администрацией Суэцкого канала, сообщили РИА Новости эксперты "Центра стратегических оценок и прогнозов". Ранее в понедельник глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил РИА Новости о том, что администрация канала надеется заключить договор о партнерстве с Россией. Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован. "Российским перевозчикам заключение спецпартнёрства с администрацией Суэцкого канала даст прямой экономический выигрыш в виде упрощения проводки судов, снижения рисков и, возможно, тарифных преференций, а также расширения рынков за счёт производства и перевалки в российской промышленной зоне (РПЗ). Однако такая сделка почти неизбежно приобретёт политический окрас в глазах конкурирующих держав и может быть использована как инструмент переговоров между Россией, Египтом и странами Запада", - считает генеральный директор "Центра стратегических оценок и прогнозов" Сергей Гриняев. Тем не менее, по его словам, на стратегическую перспективу, несмотря на развитие Северного морского пути и Трансарктических маршрутов, Суэцкий канал для России и её торговых партнёров ещё остаётся незаменимым маршрутом. "Альтернатива пока не обладает сравнимой ёмкостью и инфраструктурой, хотя постепенно давление конкуренции будет расти вместе с развитием СМП и изменением мировой логистики", - добавил эксперт. По мнению координатора проекта Морская политика "Центра стратегических оценок и прогнозов" Анны Горновой, администрация Суэцкого канала, действительно, одинаково относится к судам любого флага. "Безопасность судоходства, эффективная организация работы, неполитизированность - её обязанности, ничего сверх того не требуется. Экономический эффект российским перевозчикам даст исключительно бесперебойная работа канала", - считает она. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании РПЗ в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Горнова добавила, что при этом в мировой логистике в последние годы происходят кардинальные изменения, меняется отношение к мировым альянсам, экологии, появляются новые виды гибридных угроз. "Поэтому использование канала может быть дополнено и отформатировано, но исключительно в рамках равноправия, закреплённого в Конвенции ООН по морскому праву. В перспективе развитие инфраструктуры Севморпути снижает нашу зависимость от Суэцкого канала", - заключила эксперт.
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бизнес, россия, суэцкий канал, египет, красное море, минпромторг, оон
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Суэцкий канал, ЕГИПЕТ, Красное море, Минпромторг, ООН
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российские грузоперевозчики могут получить упрощённую проводку судов и снижение рисков, а также расширить рынки за счёт возможного заключения договора о партнёрстве с администрацией Суэцкого канала, сообщили РИА Новости эксперты "Центра стратегических оценок и прогнозов".
Ранее в понедельник глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил РИА Новости о том, что администрация канала надеется заключить договор о партнерстве с Россией. Он отметил, что администрация водной артерии одинаково относится ко всем государствам, подчеркнув, что Суэцкий канал не политизирован.
"Российским перевозчикам заключение спецпартнёрства с администрацией Суэцкого канала даст прямой экономический выигрыш в виде упрощения проводки судов, снижения рисков и, возможно, тарифных преференций, а также расширения рынков за счёт производства и перевалки в российской промышленной зоне (РПЗ). Однако такая сделка почти неизбежно приобретёт политический окрас в глазах конкурирующих держав и может быть использована как инструмент переговоров между Россией, Египтом и странами Запада", - считает генеральный директор "Центра стратегических оценок и прогнозов" Сергей Гриняев.
Тем не менее, по его словам, на стратегическую перспективу, несмотря на развитие Северного морского пути и Трансарктических маршрутов, Суэцкий канал для России и её торговых партнёров ещё остаётся незаменимым маршрутом. "Альтернатива пока не обладает сравнимой ёмкостью и инфраструктурой, хотя постепенно давление конкуренции будет расти вместе с развитием СМП и изменением мировой логистики", - добавил эксперт.
По мнению координатора проекта Морская политика "Центра стратегических оценок и прогнозов" Анны Горновой, администрация Суэцкого канала, действительно, одинаково относится к судам любого флага. "Безопасность судоходства, эффективная организация работы, неполитизированность - её обязанности, ничего сверх того не требуется. Экономический эффект российским перевозчикам даст исключительно бесперебойная работа канала", - считает она.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании РПЗ в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение по российской промзоне: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Горнова добавила, что при этом в мировой логистике в последние годы происходят кардинальные изменения, меняется отношение к мировым альянсам, экологии, появляются новые виды гибридных угроз. "Поэтому использование канала может быть дополнено и отформатировано, но исключительно в рамках равноправия, закреплённого в Конвенции ООН по морскому праву. В перспективе развитие инфраструктуры Севморпути снижает нашу зависимость от Суэцкого канала", - заключила эксперт.
В Египте оценили снижение доходов от Суэцкого канала