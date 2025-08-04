https://1prime.ru/20250804/eltsin-860301684.html

"Ельцин предупреждал". На Западе высказались о политике по Украине

"Ельцин предупреждал". На Западе высказались о политике по Украине - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Ельцин предупреждал". На Западе высказались о политике по Украине

Западные страны абсолютно утратили историческую память и считают, что внешняя политика России не поддается объяснению. Таким мнением поделился профессор... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:28+0300

2025-08-04T15:28+0300

2025-08-04T15:28+0300

политика

россия

запад

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Западные страны абсолютно утратили историческую память и считают, что внешняя политика России не поддается объяснению. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Обещания инклюзивной архитектуры европейской безопасности и "Общего европейского дома" были разрушены в 1999 году, когда НАТО начала расширяться, а затем напала на Югославию. Ельцин предупреждал, что Россия не приемлет глобальной гегемонии Запада", — подчеркнул он.По словам Дизена, европейская политика основана на "исторической амнезии", из-за чего невозможно обсуждение причин, которые стали причиной конфликта.

https://1prime.ru/20250804/tramp-860286724.html

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