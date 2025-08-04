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В Финляндии оценили программу перевооружения Евросоюза

В Финляндии оценили программу перевооружения Евросоюза - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Финляндии оценили программу перевооружения Евросоюза

Программа перевооружения ЕС может принести выгоду крупным оборонным предприятиям, однако создаст угрозу для небольших компаний, в том числе финских, сообщает... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:54+0300

2025-08-04T15:54+0300

2025-08-04T15:54+0300

вооружения

промышленность

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Программа перевооружения ЕС может принести выгоду крупным оборонным предприятиям, однако создаст угрозу для небольших компаний, в том числе финских, сообщает Институт исследования экономики Финляндии (Etla). "Централизация производства в оборонной промышленности ЕС, несомненно, принесет выгоду в плане эффективности и снижения затрат, но в то же время создаст угрозу для более мелких предприятий, которыми в основном представлена финская оборонная промышленность", - говорится в сообщении института. По его данным, финансовый инструмент Евросоюза в настоящее время является экономически эффективным решением только для трех государств-членов - Италии, Франции и Испании. "Для многих других стран, например, Финляндии, было бы экономически выгоднее реализовывать аналогичные проекты с национальным финансированием", - уточняет институт. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

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промышленность, мировая экономика, италия, франция, испания, ес