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СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150% - 04.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%
СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150% - 04.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%
Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году, сообщает издание Euractiv со... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T08:22+0300
2025-08-04T08:22+0300
вооружения
raytheon technologies
patriot
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году, сообщает издание Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря компании. "(Raytheon - ред.) увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% в период между настоящим временем и 2028 годом, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос", - пишет издание. По этим данным, фирма уже выделила почти миллиард долларов на закупку критических материалов у поставщиков и наращивание производства.
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raytheon technologies, patriot
Вооружения, Raytheon Technologies, Patriot
08:22 04.08.2025
 
СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

Euractiv: Raytheon нарастит производство ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году, сообщает издание Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря компании.
"(Raytheon - ред.) увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% в период между настоящим временем и 2028 годом, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос", - пишет издание.
По этим данным, фирма уже выделила почти миллиард долларов на закупку критических материалов у поставщиков и наращивание производства.
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