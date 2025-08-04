https://1prime.ru/20250804/euractiv-860277637.html

СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150% - 04.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Raytheon увеличит выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на 150%

Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году, сообщает издание Euractiv со... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:22+0300

2025-08-04T08:22+0300

2025-08-04T08:22+0300

вооружения

raytheon technologies

patriot

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Американская военная компания Raytheon увеличит производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на 150% к 2028 году, сообщает издание Euractiv со ссылкой на пресс-секретаря компании. "(Raytheon - ред.) увеличит ежемесячное производство перехватчиков GEM-T на 150% в период между настоящим временем и 2028 годом, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос", - пишет издание. По этим данным, фирма уже выделила почти миллиард долларов на закупку критических материалов у поставщиков и наращивание производства.

https://1prime.ru/20250804/pvo-860276475.html

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raytheon technologies, patriot