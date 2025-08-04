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Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора

Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора - 04.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора

Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом, акции крупнейших европейских банков подскочили до 9%, свидетельствуют данные торгов и... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T20:54+0300

2025-08-04T20:54+0300

2025-08-04T20:54+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом, акции крупнейших европейских банков подскочили до 9%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66% - до 9 128,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 632,01 пункта, немецкий DAX - на 1,42%, до 23 757,69 пункта. По мнению аналитиков, рынки могли отреагировать на решение Верховного суда Великобритании, который в пятницу, как сообщил канал CNBC, отменил решение о комиссиях по автокредитованию, которое могло назначить банки ответственными за компенсационные выплаты. "В пятницу Верховный суд вынес долгожданное решение по вопросам финансирования автомобилей, не признав за банками никакой ответственности в виде акционерного капитала или деликта. Однако, в зависимости от фактов, ответственность может наступать в соответствии с законом. Это, скорее всего, будет положительно воспринято рынком сегодня", - объяснили аналитики RBC Capital Markets, мнение которых привел телеканал CNBC. Так, акции британских банковских гигантов выросли в цене: Lloyds Banking Group PLC - на 9%, Barclays - на 1,63%, Standard Chartered PLC - на 1%. Бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank - на 3,3%, а Commerzbank AG - на 5,03%. Акции французской банковской группы Societe Generale поднялись в цене на 1,37%, BNP Paribas - на 2,57%. При этом сдержать рост индексов в понедельник могли статистические данные, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, снизился до минус 3,7 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее.

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рынок, индексы, торги, европа, великобритания, верховный суд, cnbc, dax