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Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора
Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора - 04.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом, акции крупнейших европейских банков подскочили до 9%, свидетельствуют данные торгов и... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T20:54+0300
2025-08-04T20:54+0300
2025-08-04T20:54+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом, акции крупнейших европейских банков подскочили до 9%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66% - до 9 128,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 632,01 пункта, немецкий DAX - на 1,42%, до 23 757,69 пункта. По мнению аналитиков, рынки могли отреагировать на решение Верховного суда Великобритании, который в пятницу, как сообщил канал CNBC, отменил решение о комиссиях по автокредитованию, которое могло назначить банки ответственными за компенсационные выплаты. "В пятницу Верховный суд вынес долгожданное решение по вопросам финансирования автомобилей, не признав за банками никакой ответственности в виде акционерного капитала или деликта. Однако, в зависимости от фактов, ответственность может наступать в соответствии с законом. Это, скорее всего, будет положительно воспринято рынком сегодня", - объяснили аналитики RBC Capital Markets, мнение которых привел телеканал CNBC. Так, акции британских банковских гигантов выросли в цене: Lloyds Banking Group PLC - на 9%, Barclays - на 1,63%, Standard Chartered PLC - на 1%. Бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank - на 3,3%, а Commerzbank AG - на 5,03%. Акции французской банковской группы Societe Generale поднялись в цене на 1,37%, BNP Paribas - на 2,57%. При этом сдержать рост индексов в понедельник могли статистические данные, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, снизился до минус 3,7 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее.
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рынок, индексы, торги, европа, великобритания, верховный суд, cnbc, dax
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Верховный суд, CNBC, DAX
Фондовые индексы Европы выросли на акциях банковского сектора
Биржи Европы закрылись ростом, акции крупнейших банков подскочили до 9%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом, акции крупнейших европейских банков подскочили до 9%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66% - до 9 128,3 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 632,01 пункта, немецкий DAX - на 1,42%, до 23 757,69 пункта.
По мнению аналитиков, рынки могли отреагировать на решение Верховного суда Великобритании, который в пятницу, как сообщил канал CNBC, отменил решение о комиссиях по автокредитованию, которое могло назначить банки ответственными за компенсационные выплаты.
"В пятницу Верховный суд вынес долгожданное решение по вопросам финансирования автомобилей, не признав за банками никакой ответственности в виде акционерного капитала или деликта. Однако, в зависимости от фактов, ответственность может наступать в соответствии с законом. Это, скорее всего, будет положительно воспринято рынком сегодня", - объяснили аналитики RBC Capital Markets, мнение которых привел телеканал CNBC.
Так, акции британских банковских гигантов выросли в цене: Lloyds Banking Group PLC - на 9%, Barclays - на 1,63%, Standard Chartered PLC - на 1%.
Бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank - на 3,3%, а Commerzbank AG - на 5,03%.
Акции французской банковской группы Societe Generale поднялись в цене на 1,37%, BNP Paribas - на 2,57%.
При этом сдержать рост индексов в понедельник могли статистические данные, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, снизился до минус 3,7 пункта с 4,5 пункта месяцем ранее.
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