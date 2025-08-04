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ФАС признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей
ФАС признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей - 04.08.2025, ПРАЙМ
ФАС признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей, сообщает ведомство. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:01+0300
2025-08-04T13:01+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей, сообщает ведомство. "ФАС признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей. Потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что реклама организации распространялась в интернете и содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кешбэка, однако часть существенной информации об условиях акции отсутствовала, поясняет ведомство. "Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей. При этом на получение финансовой услуги могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции. Служба возбудила дело, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения", - говорится в сообщении. Альфа-банку грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, заключили в ведомстве.
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Банки, Финансы, РФ, Альфа-банк
ФАС признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей
ФАС признала рекламную кампанию дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей, сообщает ведомство.
"ФАС признала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей. Потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реклама организации распространялась в интернете и содержала привлекательную информацию о бесплатном оформлении дебетовой карты и получении кешбэка, однако часть существенной информации об условиях акции отсутствовала, поясняет ведомство.
"Участникам необходимо было совершить покупку не менее чем на 500 рублей. При этом на получение финансовой услуги могли рассчитывать только клиенты, не имеющие дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции. Служба возбудила дело, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения", - говорится в сообщении.
Альфа-банку грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, заключили в ведомстве.
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