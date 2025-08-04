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ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже

ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже - 04.08.2025, ПРАЙМ

ФАС изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили РИА Новости в... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T17:59+0300

2025-08-04T17:59+0300

2025-08-04T17:59+0300

энергетика

бензин

фас рф

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили РИА Новости в ведомстве. "ФАС России рассматривает вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже до 17%", - ответили в службе на вопрос агентства о необходимых мерах для стабилизации топливного рынка. Мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен, добавили в ФАС. Сейчас норматив продаж на бирже для автомобильного бензина составляет 15%, дизельного топлива - 16%.

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бензин, фас рф