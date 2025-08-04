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ВЭБ и "Сбер" профинансируют строительство крупнейшего "сухого порта"

ВЭБ и "Сбер" профинансируют строительство крупнейшего "сухого порта" - 04.08.2025, ПРАЙМ

ВЭБ и "Сбер" профинансируют строительство крупнейшего "сухого порта"

ВЭБ и "Сбер" предоставят 31,5 миллиарда рублей на строительство мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Артем" в Приморском крае, который... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T10:30+0300

2025-08-04T10:30+0300

2025-08-04T10:30+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. ВЭБ и "Сбер" предоставят 31,5 миллиарда рублей на строительство мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Артем" в Приморском крае, который станет крупнейшим "сухим портом" на Дальнем Востоке, говорится в пресс-релизе госкорпорации. "ВЭБ.РФ и "Сбер" подписали договор синдицированного кредита по проекту строительства мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Артем" в Приморском крае. Проект будет реализован с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования", который курирует Минэкономразвития. Бюджет проекта оценивается в 40,3 миллиарда рублей", - говорится в релизе. Согласно договору, объем средств синдиката составляет 31,5 миллиарда рублей сроком на 15 лет. Объем участия ВЭБ.РФ в финансировании проекта утвержден в объеме 7,4 миллиарда рублей, из них 2,7 миллиарда рублей – льготное финансирование ВЭБ.РФ для приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока по линии Минвостокразвития России. Реализует проект компания "ФинИнвест". "Благодаря этому проекту мы сможем увеличить пропускную способность дальневосточных портов, сократить транспортные издержки и ускорить движение товаров, создавая дополнительные возможности для экономического роста региона. Реализация проекта также позволит создать новые рабочие места и внести вклад в достижение стратегических целей социально-экономического развития Приморского края до 2030 года", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБа Артем Довлатов, чьи слова приводятся в материалах. Отмечается, что ТЛЦ станет крупнейшим "сухим портом" на территории Дальнего Востока с современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой, способной предоставлять грузовладельцам качественный логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. На терминале будет применяться уникальная технология ускоренной обработки контейнерных поездов. "Артем" станет... одним из ключевых звеньев в цепочке поставок между Россией и Китаем, что позволит увеличить товарооборот с дружественными странами. Для "Сбера" приоритетна финансовая поддержка таких проектов, которые подстегивают экономику региона и обеспечивают создание новых рабочих мест", - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Также отмечается, что общая площадь ТЛЦ - порядка 455 гектаров. "Грузооборот составит 0,5 миллионов ДФЭ в год. Проект предполагает создание 230 рабочих мест. Временный ввод в эксплуатацию 1-го этапа – 2025 год, ввод в эксплуатацию 1-го этапа – 2027 год", - заключается в релизе.

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бизнес, финансы, приморский край, дальний восток, анатолий попов, вэб, минвостокразвития, сбербанк