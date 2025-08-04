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На юге Финляндии начались тренировки вертолетов финского егерского полка

На юге Финляндии начались тренировки вертолетов финского егерского полка - 04.08.2025, ПРАЙМ

На юге Финляндии начались тренировки вертолетов финского егерского полка

Тренировочные полеты вертолетов финского егерского полка начались на юге Финляндии в понедельник и продлятся до 8 августа. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T09:59+0300

2025-08-04T09:59+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Тренировочные полеты вертолетов финского егерского полка начались на юге Финляндии в понедельник и продлятся до 8 августа. Как ранее сообщали сухопутные войска, вертолеты егерского полка "Утти" NH90 и MD500 будут тренироваться в прибрежной и морской зоне Южной Финляндии между Порвоо и Ханко, а также в столичном регионе. Порвоо находится примерно в 130 километрах от российской границы. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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бизнес, общество , финляндия, швеция, москва, владимир путин, нато