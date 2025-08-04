https://1prime.ru/20250804/finuslugi-860300848.html

Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам

Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам - 04.08.2025, ПРАЙМ

Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам

Двадцатка крупнейших банков страны по объёму средств населения впервые с 14 мая "сделала паузу" в последовательном снижении ставок по вкладам, сообщает... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T15:01+0300

2025-08-04T15:01+0300

2025-08-04T15:01+0300

экономика

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83245/74/832457408_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b4e095262b5bdaa1b849e7dd72670c8.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Двадцатка крупнейших банков страны по объёму средств населения впервые с 14 мая "сделала паузу" в последовательном снижении ставок по вкладам, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Впервые с 14 мая 2025 года банки сделали паузу в снижении ставок по вкладам", - говорится в пресс-релизе. Индекс вкладов обновляется каждый понедельник, среду и пятницу. "В период с 1 по 4 августа 2025 года ставки не изменились, что произошло впервые после продолжительной нисходящей динамики индекса", - сообщают аналитики. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев по депозитным продуктам в 20 крупнейших банках по объему средств населения. Уточняется, что по состоянию на 4 августа средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 16,21% годовых, по полугодовому вкладу - 15,34%, по годовому - 14,4%. Из сообщения также следует, что всего за июль средние ставки снизились на величины от 2,07 до 2,23 процентных пункта, а с момента заседания Банка России 25 июля по состоянию на текущий день снижение было на 1,08-1,17 процентных пункта. Банк России тогда снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. До этого понижение произошло в начале июня - на 1 процентный пункт, и изменение индикатора произошло впервые с октября прошлого года.

https://1prime.ru/20250804/indeksy-860299055.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы