Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/finuslugi-860300848.html
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам - 04.08.2025, ПРАЙМ
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам
Двадцатка крупнейших банков страны по объёму средств населения впервые с 14 мая "сделала паузу" в последовательном снижении ставок по вкладам, сообщает... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T15:01+0300
2025-08-04T15:01+0300
экономика
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83245/74/832457408_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b4e095262b5bdaa1b849e7dd72670c8.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Двадцатка крупнейших банков страны по объёму средств населения впервые с 14 мая "сделала паузу" в последовательном снижении ставок по вкладам, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Впервые с 14 мая 2025 года банки сделали паузу в снижении ставок по вкладам", - говорится в пресс-релизе. Индекс вкладов обновляется каждый понедельник, среду и пятницу. "В период с 1 по 4 августа 2025 года ставки не изменились, что произошло впервые после продолжительной нисходящей динамики индекса", - сообщают аналитики. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев по депозитным продуктам в 20 крупнейших банках по объему средств населения. Уточняется, что по состоянию на 4 августа средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 16,21% годовых, по полугодовому вкладу - 15,34%, по годовому - 14,4%. Из сообщения также следует, что всего за июль средние ставки снизились на величины от 2,07 до 2,23 процентных пункта, а с момента заседания Банка России 25 июля по состоянию на текущий день снижение было на 1,08-1,17 процентных пункта. Банк России тогда снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. До этого понижение произошло в начале июня - на 1 процентный пункт, и изменение индикатора произошло впервые с октября прошлого года.
https://1prime.ru/20250804/indeksy-860299055.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83245/74/832457408_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba8bd4d2b41bddf49d542c42d6062ab6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
15:01 04.08.2025
 
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам

"Финуслуги": крупные российские банки сделали паузу в снижении ставок по вкладам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк" Денежные купюры, монеты и кредитные карты
 Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Двадцатка крупнейших банков страны по объёму средств населения впервые с 14 мая "сделала паузу" в последовательном снижении ставок по вкладам, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Впервые с 14 мая 2025 года банки сделали паузу в снижении ставок по вкладам", - говорится в пресс-релизе.
Индекс вкладов обновляется каждый понедельник, среду и пятницу. "В период с 1 по 4 августа 2025 года ставки не изменились, что произошло впервые после продолжительной нисходящей динамики индекса", - сообщают аналитики.
В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев по депозитным продуктам в 20 крупнейших банках по объему средств населения.
Уточняется, что по состоянию на 4 августа средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 16,21% годовых, по полугодовому вкладу - 15,34%, по годовому - 14,4%.
Из сообщения также следует, что всего за июль средние ставки снизились на величины от 2,07 до 2,23 процентных пункта, а с момента заседания Банка России 25 июля по состоянию на текущий день снижение было на 1,08-1,17 процентных пункта.
Банк России тогда снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. До этого понижение произошло в начале июня - на 1 процентный пункт, и изменение индикатора произошло впервые с октября прошлого года.
%Торги на бирже - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Фондовые индексы Европы торгуются в плюсе во главе с банками
14:24
 
ЭкономикаБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала