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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут - 04.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно поднимаются после значительного снижения на американских фондовых биржах по итогам пятницы,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:45+0300
2025-08-04T13:45+0300
экономика
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно поднимаются после значительного снижения на американских фондовых биржах по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,63%, до 43 986 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,81%, до 23 068,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,66%, до 6 305,75 пункта. В пятницу американские рынки закрылись снижением в пределах 2-3%. Министерство труда США обнародовало в этот день данные по безработице в стране. В июле показатель вырос до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, хотя аналитики ожидали большего роста - на 110 тысяч. "Противоречия относительно экономической политики президента США Дональда Трампа становятся очевидными в данных по рынку труда в пятницу", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста Pictet Фредерика Дюкрозе (Frederik Ducrozet). "Введение пошлин является стагфляционным шоком и может спровоцировать как инфляцию, так и замедление темпов экономического роста, что станет проблемой для ФРС США", - добавляет аналитик.
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рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Nasdaq Composite
13:45 04.08.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно поднимаются после снижения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно поднимаются после значительного снижения на американских фондовых биржах по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,63%, до 43 986 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,81%, до 23 068,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 6 305,75 пункта.
В пятницу американские рынки закрылись снижением в пределах 2-3%. Министерство труда США обнародовало в этот день данные по безработице в стране. В июле показатель вырос до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, хотя аналитики ожидали большего роста - на 110 тысяч.
"Противоречия относительно экономической политики президента США Дональда Трампа становятся очевидными в данных по рынку труда в пятницу", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста Pictet Фредерика Дюкрозе (Frederik Ducrozet).
"Введение пошлин является стагфляционным шоком и может спровоцировать как инфляцию, так и замедление темпов экономического роста, что станет проблемой для ФРС США", - добавляет аналитик.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе
1 августа, 13:09
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАДональд ТрампNasdaq Composite
 
 
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