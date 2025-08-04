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Цены на газ в Европе выросли на 1%

Цены на газ в Европе выросли на 1% - 04.08.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли на 1%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника увеличились на 1% - до 409,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T19:33+0300

2025-08-04T19:33+0300

2025-08-04T19:33+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника увеличились на 1% - до 409,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403 доллара (-0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 410,5 доллара (+1,2%), ценовой минимум - 400 долларов (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 409,8 доллара (+1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 405,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, нидерланды, ice