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В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями - 04.08.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями
В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями - 04.08.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T01:20+0300
2025-08-04T01:20+0300
общество
экономика
россия
рф
леонид слуцкий
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, однако условия и порядок его получения определяют регионы РФ. Авторы инициативы также предлагают компенсировать затраты на инфраструктуру за счет средств федерального бюджета, определить соответствующий порядок предлагается правительству РФ. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, зачастую многодетным семьям распределяют землю там, где нет соответствующей инфраструктуры, в том числе газа, электричества, водоснабжения. По его словам, бывают случаи, когда даже проехать к участку затруднительно. "Наши депутаты и активисты по всей стране выслушивают множество жалоб от граждан на формализм при распределении земельных участков. Указывают, что местным чиновникам главное отчитаться, что они выделили землю, а там "хоть трава не расти". В результате у многодетных семей всего два пути - или исправлять ситуацию за свой счет, или требовать от чиновников обустройства территории "до второго пришествия", - подчеркнул парламентарий. По мнению авторов законопроекта, предлагаемая инициатива является важным шагом к созданию условий для благополучия семей, развития территорий и реализации государственной политики в области поддержки семей и демографического развития.
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общество , россия, рф, леонид слуцкий
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий
01:20 04.08.2025
 
В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями

ЛДПР предложила закрепить необходимость обеспечения многодетных семей подъездными путями

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, однако условия и порядок его получения определяют регионы РФ.
Авторы инициативы также предлагают компенсировать затраты на инфраструктуру за счет средств федерального бюджета, определить соответствующий порядок предлагается правительству РФ.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, зачастую многодетным семьям распределяют землю там, где нет соответствующей инфраструктуры, в том числе газа, электричества, водоснабжения. По его словам, бывают случаи, когда даже проехать к участку затруднительно.
"Наши депутаты и активисты по всей стране выслушивают множество жалоб от граждан на формализм при распределении земельных участков. Указывают, что местным чиновникам главное отчитаться, что они выделили землю, а там "хоть трава не расти". В результате у многодетных семей всего два пути - или исправлять ситуацию за свой счет, или требовать от чиновников обустройства территории "до второго пришествия", - подчеркнул парламентарий.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемая инициатива является важным шагом к созданию условий для благополучия семей, развития территорий и реализации государственной политики в области поддержки семей и демографического развития.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФЛеонид Слуцкий
 
 
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