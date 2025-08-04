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В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями

В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями - 04.08.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили обеспечить многодетные семьи подъездными путями

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T01:20+0300

2025-08-04T01:20+0300

2025-08-04T01:20+0300

общество

экономика

россия

рф

леонид слуцкий

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой и подъездными путями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается закрепить необходимость обеспечения земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, согласно действующему законодательству, граждане с тремя и более детьми имеют право на бесплатный участок, однако условия и порядок его получения определяют регионы РФ. Авторы инициативы также предлагают компенсировать затраты на инфраструктуру за счет средств федерального бюджета, определить соответствующий порядок предлагается правительству РФ. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, зачастую многодетным семьям распределяют землю там, где нет соответствующей инфраструктуры, в том числе газа, электричества, водоснабжения. По его словам, бывают случаи, когда даже проехать к участку затруднительно. "Наши депутаты и активисты по всей стране выслушивают множество жалоб от граждан на формализм при распределении земельных участков. Указывают, что местным чиновникам главное отчитаться, что они выделили землю, а там "хоть трава не расти". В результате у многодетных семей всего два пути - или исправлять ситуацию за свой счет, или требовать от чиновников обустройства территории "до второго пришествия", - подчеркнул парламентарий. По мнению авторов законопроекта, предлагаемая инициатива является важным шагом к созданию условий для благополучия семей, развития территорий и реализации государственной политики в области поддержки семей и демографического развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, леонид слуцкий