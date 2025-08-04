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В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесен межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в российском законодательстве порядок совместного воспитания детей после развода... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:03+0300

2025-08-04T13:03+0300

2025-08-04T13:03+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. В Госдуму внесен межфракционный законопроект, которым предлагается закрепить в российском законодательстве порядок совместного воспитания детей после развода родителей, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР), Дмитрий Кузнецов (СРЗП), Алексей Корниенко (КПРФ). "Законопроектом предлагается закрепить в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями. Для этого вносятся изменения в статью 24 СК РФ, предусматривающие обязанность суда при расторжении брака в каждом конкретном случае рассмотреть необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей", - сказано в пояснительной записке. Авторы законопроекта отмечают, что институт совместного воспитания существует во многих странах мира, в том числе в ЮАР, Бразилии, Индии, Китае, Израиле и ОАЭ. По их мнению, такой институт прежде всего будет эффективен в случаях, когда уже на этапе развода суду будет очевидно, что у родителей присутствует негативный настрой по отношению друг к другу и есть большая вероятность, что в дальнейшем у одного из родителей могут возникнуть сложности в общении с ребенком, если место жительства будет определено только с одним из родителей. Депутаты уточняют, что назначение судом такого режима позволит детям сохранить полноценные отношения с обоими родителями после их развода. В документе подчеркивается, что при совместном воспитании ребенок не теряет ощущения полной семьи, сохраняет эмоциональную связь с обоими родителями, что значительно снижает психологическую травму от развода родителей. Законопроектом предлагается также дополнить Семейный кодекс РФ статьей 65.1, которая будет регламентировать случаи, при которых установление порядка совместного воспитания невозможно. Кроме того, в рамках в данной статье прописываются полномочия суда по определению индивидуального графика проживания ребенка совместно с каждым из родителей, устанавливается возможность заключения родителями соглашения об условиях совместного воспитания. Статья также предусматривает основание прекращения совместного воспитания. В тексте законопроекта добавляется, что совместное воспитание не может быть назначено судом в следующих случаях: у одного из родителей отсутствует место жительства; место жительства или место пребывания одного из родителей находится за пределами России; один из родителей ограничен в родительских правах; оставление ребенка с одним из родителей является опасным для ребенка; один из родителей подал ходатайство об отказе от совместного воспитания и определении места проживания ребенка с другим родителем; родитель по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживает совместно с ребенком и уклоняется от его воспитания и содержания. По мнению авторов инициативы, предлагаемые изменения будут способствовать нормализации отношений в брачно-семейной сфере, укреплению связи ребенка с обоими родителями и снижению уровня негативного влияния бракоразводного процесса на детскую психику.

https://1prime.ru/20250801/gosduma-860206425.html

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общество , россия, бизнес, рф, юар, бразилия, госдума, лдпр, кпрф