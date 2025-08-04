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Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара - 04.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Цена на золото поднимается в понедельник вечером на фоне уменьшения стоимости доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T18:11+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник вечером на фоне уменьшения стоимости доллара к мировым валютам, следует из данных торгов. По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,57 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, до 3 427,37 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,13% - до 37,347 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,34%, до 98,8 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте. Трейдеры оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 86% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Такие ожидания наблюдаются после публикации в пятницу данных по рынку труда в США. Как сообщил в минувшую пятницу минтруда США, безработица в Штатах в июле ожидаемо выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 73 тысячи, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 110 тысяч. Слабая макростатистика поддерживает ожидания по поводу смягчения монетарной политики, что негативно для стоимости доллара и поддерживает цену на золото.

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