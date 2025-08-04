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Голикова рассказала об использовании средств маткапитала в 2025 году

Голикова рассказала об использовании средств маткапитала в 2025 году - 04.08.2025, ПРАЙМ

Голикова рассказала об использовании средств маткапитала в 2025 году

Почти 992 тысячи российских семей использовали средства материнского капитала за шесть месяцев этого года, сообщила вице-премьер РФ татьяна Голикова. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T11:34+0300

2025-08-04T11:34+0300

2025-08-04T11:34+0300

экономика

россия

общество

татьяна голикова

социальный фонд

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Почти 992 тысячи российских семей использовали средства материнского капитала за шесть месяцев этого года, сообщила вице-премьер РФ татьяна Голикова. "Средствами материнского капитала в 2025 году уже распорядились почти 992 тысячи семей. Единое пособие получили 6,2 миллиона человек. Создано 205 комнат матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в 151 вузе", - приводятся слова Голиковой в сообщении по итогам совещания по национальному проекту "Семья". По данным вице-премьера, за первые полгода этого года было проведено почти 42 тысячи полных циклов ЭКО. Кроме того, в рамках поддержки населения социальный контракт подписали уже получили более 128,5 тысяч граждан, из которых 64% или 82,1 тысяч социальных контрактов - это семьи с детьми. Из них 31,4 тысячи социальных контрактов распространяются на многодетные семьи. "Выплату 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита или займа уже получили 77,3 тысяч многодетных семей", - уточняется в сообщении. Согласно аппарату Голиковой, за полгода молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет приобрели 13,5 миллионов билетов в театры, музеи и кинотеатры с помощью "Пушкинской карты". За этот период завершено оснащение 71 детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. "Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделяется гражданам старшего возраста. В программы активного долголетия вовлечены более 13,2 миллиона граждан старшего поколения. Более 40,5 тысяч мероприятий проведено в центрах общения для лиц старшего поколения на базе Социального фонда России в этом году. Системой долговременного ухода охвачено 174 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов", - добавили в сообщении.

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россия, общество , татьяна голикова, социальный фонд