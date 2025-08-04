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В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения - 04.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T02:32+0300
2025-08-04T02:32+0300
2025-08-04T02:32+0300
экономика
общество
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кпрф
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией", - сказал Гаврилов.
По его словам, тем пенсионерам, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.
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общество , госдума, кпрф
Экономика, Общество , Госдума, КПРФ
В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения
Депутат Гаврилов: пенсионеры после увольнения получают право на восстановление индексаций
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией", - сказал Гаврилов.
По его словам, тем пенсионерам, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.