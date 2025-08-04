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В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения

В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о перерасчете пенсии после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T02:32+0300

2025-08-04T02:32+0300

2025-08-04T02:32+0300

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общество

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией", - сказал Гаврилов. По его словам, тем пенсионерам, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , госдума, кпрф