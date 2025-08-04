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В Госдуму внесут проект о пожизненном запрете на въезд мигрантам

В Госдуму внесут проект о пожизненном запрете на въезд мигрантам - 04.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о пожизненном запрете на въезд мигрантам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, которых... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T04:32+0300

2025-08-04T04:32+0300

2025-08-04T04:32+0300

общество

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сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ мигрантам, которых судили за особо тяжкие преступления, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроект направлен на усиление мер национальной безопасности, общественного правопорядка и защиты прав граждан Российской Федерации путем введения пожизненного запрета на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение особо тяжких преступлений как на территории РФ, так и за ее пределами, независимо от снятия или погашения судимости", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что законопроект направлен на существенное снижение риска повторного совершения особо тяжких преступлений на территории России. По его словам, принятие проекта позволит создать надежный правовой барьер против въезда мигрантов – потенциальных преступников, представляющих угрозу для российских граждан. "Запрет на въезд должен действовать вне зависимости от снятия или погашения судимости", – заявил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, рф, сергей миронов, госдума